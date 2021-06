Neue Regeln bei der Paketzustellung

Der Online-Handel hat von der Pandemie profitiert. Versandriesen wie Amazon oder Zalando, aber auch Lebensmittelhändler haben gute Geschäfte gemacht. Nun ist es allerdings so, dass die ganzen im Netz bestellten Sachen auch irgendwie zu uns nach Hause kommen müssen. Und da kommen die Paketdienste ins Spiel.

Wenn der Postmann nie mehr klingelt

Nun steht wieder eine Neuregelung, die viele von uns betreffen könnte: Betroffen sind all die Leute, die für die Paketzustellung einen Ablageort bestimmt haben, für den Fall, dass sie nicht zu Hause anzutreffen sind. Das bietet sich am ehesten für Leute an, die im eigenen Haus wohnen, für Mehrfamilienhäuser ist das eher nichts.

Mancher Zusteller hatte ohnehin schon nicht mehr geklingelt

Ein solcher Ablageort kann eine Gartenlaube auf dem Grundstück sein, ein Windfang am Haus oder eine nicht einsehbare Stelle hinter einem Blumenkübel. Bisher war es so, dass die Paketbotinnen und Paketboten trotzdem auf jeden Fall klingeln mussten, um die Sendung zuzustellen – auch wenn ein Ablageort vereinbart war. So sahen es die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Firma vor.

Doch das ändert sich nun im Juli oder August. Dann können die DHL-Mitarbeiter die Sendungen einfach am vereinbarten Ort ablegen. Kleinere Sendungen werden in den Hausbriefkasten eingeworfen, wenn sie dort hineinpassen. Das spart Zeit und – Corona ist ja noch nicht ganz durch – auch potenziell gefährliche persönliche Kontakte. Kunden sollen wie bisher mit einer Karte im Briefkasten informiert werden, oder aber mit einer E-Mail. Dass mancher Zusteller aber schon in den vergangenen Wochen nicht geklingelt hat, gehört zur Wahrheit aber auch dazu.