Neues Buchstabieralphabet: Welche mitteldeutschen Städte sind vertreten?

26 Städte können sich über die mögliche Aufnahme in das neue Buchstabieralphabet freuen. Das Deutsche Institut für Normung (DIN) arbeitet aktuell an einer neuen Version der Buchstabiertafel für Wirtschaft und Verwaltung. Dabei wurden bisher Vornamen genutzt, um Buchstaben beim Diktieren deutlich zu machen. Nun sollen es Ortsnamen sein: Berlin statt Berta zum Beispiel. Die Nutzung ist nicht verpflichtend, kommt aber in Ausbildungen und Lehrbüchern vor.