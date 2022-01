Neues Verkehrsschild soll Radfahrende schützen

Besonders in Städten haben es Moped- und Fahrradfahrende oft nicht leicht. Die passenden Wege fehlen und die Straßen sind häufig zu eng. Wo alle Verkehrsteilnehmenden sich eine Straße teilen, kann es schnell unübersichtlich und gefährlich werden. Überholverbotsschilder sollen hier aushelfen. So auch das neue Schild.

Wer das Verkehrsschild missachtet und trotzdem unerlaubt überholt, der muss mit einem Bußgeld rechnen. Mindestens 70 Euro sowie ein Punkt in Flensburg sind dann fällig. Mit dem neuen Bußgeldkatalog gibt es aber noch mehr zu beachten. So gehören zum Beispiel seit Januar 2022 medizinische Masken in den Verbandskasten. Und eventuell steht dieses Jahr auch der Führerschein-Umtausch an.