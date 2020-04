Das ändert sich im Mai

Ab 20. Mai dürfen in der Europäischen Union keine Menthol-Zigaretten mehr verkauft werden. Grundlage ist das EU-Verbot für Zigaretten und Drehtabakerzeugnisse mit Aromen, “die den Geschmack und Geruch von Tabak überdecken”. Das Verbot ist schon seit 2016 in Kraft , allerdings wurde den Zigarettenherstellern noch eine Frist von vier Jahren gewährt, um bestehende Bestände abzuverkaufen.

Ab Mai dürfen die Bundesländer über das Mindestalter für einen Mopedführerschein entscheiden. In den ostdeutschen Ländern konnte der Mopedführerschein der in den letzten Jahren in Modellversuchen bereits mit 15 statt mit 16 Jahren erworben werden.

Jetzt wird diese Regelung in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen in Landesrecht überführt. Auch in anderen Bundesländern wie Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein gibt es den Führerschein der Klasse AM dann ab 15.