Das ändert sich für dich im März

Ab 15. März müssen Beschäftigte in den Einrichtungen des Gesundheits- und Pflegebereichs nachweisen, dass sie gegen das Coronavirus geimpft sind. Erfasst von der Regelung sind außerdem etwa Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Tageskliniken, Rettungsdiensten, Arztpraxen und sozialpädagogische Zentren. Die Teil-Impfpflicht soll dem Schutz besonders vulnerabler Gruppen dienen, ist zugleich aber umstritten.

Besitzer von Kleinkrafträdern wie Mopeds müssen am 1. März wie jedes Jahr ihr Versicherungskennzeichen wechseln. Die blauen Schilder werden ungültig und durch grüne ersetzt.

Ab dem 27. März gilt wieder die Sommerzeit in Deutschland. Die Nachtruhe fällt dann für viele Menschen kürzer aus - die Uhren werden in der Nacht von 2 Uhr auf 3 Uhr vorgestellt. Wann die in der EU viel diskutierte Abschaffung der Zeitumstellung kommt, ist weiter unklar. Eigentlich hätte es schon vergangenen Oktober die letzte Zeitumstellung sein sollen.