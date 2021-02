Neu im März: mehr Geld für Pflegekräfte, neue Energielabels, Online-Shoppen wird noch sicherer

Google – mobile first

Etliche Webseiten können ab März bei Google nicht mehr gefunden werden. Dabei geht es um Seiten, die auf mobilen Endgeräten nicht dargestellt werden können. Google begründet die mobile-first-Strategie damit, dass die meisten Suchanfragen eben von Smartphones oder Tablets kommen. Für viele kleine und mittelständische Unternehmen heißt es spätestens jetzt: Webseite mobil optimieren lassen.

Mehr Geld für Pflegepersonal

Bildrechte: imago images / localpic Wer in der Pflege arbeitet, bekommt ab 1. März eine Zulage von 70 Euro, die ein Jahr später auf 120 Euro erhöht wird. In der Intensivmedizin wird die Zulage auf 100 Euro monatlich mehr als verdoppelt. Die Wechselschichtzulage steigt von 105 auf 155 Euro monatlich. In den Betreuungseinrichtungen wie Altenheimen wird die Pflegezulage mit einem Plus von 25 Euro auf Gleichstand mit den kommunalen Krankenhäusern gebracht. Ärzte in den Gesundheitsämtern erhalten ab März 2021 eine Zulage von 300 Euro monatlich.

Baukindergeld nur noch bis Monatsende

Bildrechte: imago/Westend61 Wer Kinder hat und gerade dabei ist, ein Haus zu bauen oder zu kaufen, sollte bis Ende März den Kaufvertrag unterschrieben oder die Baugenehmigung erhalten haben. Dann kann er nämlich noch einen Antrag auf Baukindergeld stellen. Pro Kind gibt es über zehn Jahre verteilt insgesamt 12.000 Euro (1.200 Euro pro Jahr) Zuschuss vom Bund. Den Antrag selbst kann man bis Ende 2023 einreichen, spätestens aber sechs Monate nach Einzug.

Hecken schneiden verboten

Wer im März so richtig im Garten loslegen will, muss auf das radikale Hecken schneiden verzichten. Das ist vom 1. März bis zum 30. September verboten. Wer sich nicht daran hält, begeht eine Ordnungswidrigkeit, die mit bis zu 10.000 Euro Strafe belegt werden kann. Die Hecke in Form bringen mit einem dezenten Pflegeschnitt ist aber durchaus erlaubt.

Umstellung auf Sommerzeit

Bildrechte: IMAGO / Christian Ohde Wie immer am letzten Wochenende im März wird die Uhr eine Stunde vorgedreht und die Sommerzeit beginnt. Das Schöne daran: abends ist es dann länger hell. Allerdings fehlt uns eine Stunde Schlaf und das macht sich bei vielen als Mini-Jetlag bemerkbar. U.a. deshalb will die EU den Wechsel von Sommer- und Winterzeit eigentlich 2021 abschaffen. Das Europaparlament hat sich bereits im März vor einem Jahr dafür ausgesprochen. Allerdings ist noch nicht entschieden, ob wir künftig in der Winter- oder in der Sommerzeit leben werden.

Mopeds und Roller bekommen neue Kennzeichen

Motor- und Elektroroller benötigen ab 1. März neue Nummernschilder, denn das neue Versicherungsjahr beginnt. Das gilt für Roller und andere Kleinkrafträder bis 50 Kubikzentimeter Hubraum und maximal 45 km/h. Es muss jedes Jahr neu bestellt werden und bekommt auch jedes Jahr eine neue Farbe, ähnlich wie die TÜV-Plaketten am Auto. Dieses Jahr ist das Kennzeichen blau. So lässt sich schnell erkennen, ob das Moped oder der Roller auch angemeldet ist. Neu ist, dass die Kennzeichen nun auch geklebt werden können. So muss nur noch die Klebefolie und nicht das ganze Schild erneuert werden.

Lockdown-Lockerungen