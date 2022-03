Das ändert sich für dich im April

Wer regelmäßig eine DHL-Packstation zum Empfangen oder Senden von Paketen benutzt, muss sich auch hier im April auf eine Neuerung einstellen. Die Packstationen werden nämlich künftig nur noch mit passender App bedienbar sein. Im Apple oder PlayStore müssen sich Kunden und Kundinnen nun also die "Post & DHL"-App laden.

Davon ausgenommen sind allerdings Sendungen, die Postboten und Postbotinnen in einer Packstation hinterlegen, falls die Empfänger zu Hause nicht anzutreffen waren.

Der Mindestlohn für Angestellte in Zeitarbeit steigt mit dem neuen Monat von 10,45 Euro auf 10,88 Euro. Auch Beamte können sich über einen Lohnanstieg von 1,4 % ab dem 1. April freuen.

Ebenso können sich Pflegekräfte auf mehr Lohn einstellen. Gemäß der Pflegemindestlohn-Verordnung steigen die Mindestlöhne für Pflegehilfskräfte auf 12,55 Euro, für qualifiziertes Pflegepersonal auf 13,20 Euro und Pflegefachkräfte auf 15,40 Euro an.

Weitere Anhebungen sollen am 1. September 2022, am 1. Mai 2023 und am 1. Dezember 2023 folgen.