Die beiden Carsharing-Unternehmen "Teilauto" und "Cityflitzer" erhöhen zum 1. Mai die Preise. Es ist eine Preiserhöhung von 10% geplant. So steigen die Kosten pro Stunde auf 2,80 Euro und der Kilometerpreis auf 28 Cent. Grund dafür sind die hohen Spritpreise, gestiegene Personal- und Stellplatzkosten und der Umstieg auf E-Autos.

"Teilauto" und "Cityflitzer" können in vielen Städten in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen genutzt werden. In ganz Mitteldeutschland stehen 1.350 Fahrzeuge zur Verfügung.