Höhere Strafen für Raser, verschärfte Quarantäne-Regeln: Das ändert sich ab November

Wer zu schnell fährt oder falsch parkt und dabei erwischt wird, muss ab diesem Monat tiefer ins Portemonnaie greifen. Mit dem neuen Bußgeldkatalog kommen auf Autofahrer ab November höhere Strafen zu. Wer innerorts 16 bis 20 Kilometer pro Stunde zu schnell fährt und dabei geblitzt wird, zahlt jetzt das Doppelte: statt 35 nun 70 Euro. So soll die Verkehrssicherheit erhöht und Radfahrer und Fußgänger besser geschützt werden.

Und auch für Falschparker wird es ab November teurer. Wer verbotswidrig auf Geh- oder Radwegen parkt, unerlaubt auf einem Schutzstreifen hält oder in zweiter Reihe parkt und hält, bezahlt nun 55 Euro. Wenn dabei andere Verkehrsteilnehmer behindert oder gefährdet werden, wird es noch teurer. Ganz neu ist außerdem eine Geldbuße für Autofahrer, die unberechtigt auf einem Parkplatz für Elektro- oder Carsharing-Autos stehen – auch hier sind künftig 55 Euro fällig.

Bildrechte: dpa

Wer nicht gegen das Coronavirus geimpft ist, wurde bis Ende Oktober auch für den Ausfall während der Quarantäne bezahlt. Das ändert sich nun. Ungeimpfte Mitarbeiter erhalten zwar immer noch ihren Lohn, wenn sie an Corona erkranken und ausfallen. Falls aber keine Erkrankung vorliegt und sich die Mitarbeiter trotzdem in Quarantäne begeben müssen, gibt es ab sofort auch keine Lohnfortzahlung mehr. Bisher ging der Arbeitgeber in Vorleistung, konnte dann aber im Anschluss gegenüber dem Staat einen Entschädigungsanspruch geltend machen. Ab dem 01. November bekommen Arbeitgeber diese Entschädigung aber nur noch für geimpfte Mitarbeiter.