Neu ab Mai 2021: Corona-Kinderbonus, neue WhatsApp-AGB und mehr Jugendschutz im Internet

Autoreifen müssen ab dem 1. Mai 2021 genauer gekennzeichnet werden, damit Verbraucher leichter energiesparende Modelle auswählen können. Die EU will so den Spritverbrauch verringern, was wiederum Entlastung für Klima und Geldbeutel bringen soll. Das neue System könnte laut EU-Parlament dazu beitragen, CO2-Emissionen um zehn Millionen Tonnen zu verringern. Optisch soll die neue Kennzeichnung ähnlich aussehen, wie das geläufige EU-Energielabel, das die Energieeffizienz von Elektrogeräten angibt.

Am 1. Mai tritt ein neues Jugendschutzgesetz in Kraft, das Kindern und Jugendlichen mehr Schutz im Internet bieten soll. Soziale Medien und Anbieter von Internetdiensten werden dann in die Pflicht genommen, Kinder und Jugendliche vor Mobbing, sexueller Belästigung oder Kostenfallen zu schützen. Plattformen, die über mehr als eine Million Nutzer in Deutschland verfügen, sollen dies durch Voreinstellungen gewährleisten.