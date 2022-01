Soziale Netzwerke & Mehr Geld für Trucker: Das ist neu ab Februar

Ab Februar soll effizienter gegen Hasskommentare und Rechtsextremismus in sozialen Netzwerken vorgegangen werden. Für Facebook, Instagram, WhatsApp und Telegram gilt dann: Informationen über hetzende Personen sollen an das Bundeskriminalamt herausgegeben werden. Dazu gehören Inhalte, die mutmaßlich strafbar sind, wie beispielsweise Hasskommentare, Terrorismuspropaganda oder Bilder von Kindesmissbrauch. Übermittelt werden sollen dann auch die IP-Adressen von verdächtigen Personen. Das regelt das Gesetz zur Bekämpfung des Rechtsextremismus und der Hasskriminalität und das Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Da Facebook und YouTube gegen die neuen Regelungen geklagt haben, müssen sie jedoch vorerst keine entsprechenden Inhalte melden.

Am 2. Februar tritt ein neues EU-Mobilitätspaket in Kraft. Damit soll ein gerechterer Wettbewerb ermöglicht werden. Jede Fahrt über eine Grenze muss dokumentiert werden. Neu ist beispielsweise auch, dass Fahrerinnen und Fahrer von Lkw mindestens den Mindestlohn erhalten müssen, der in dem Land gezahlt wird, in dem sie tätig sind. Auch Lenk- und Ruhezeiten des Gastlandes müssen berücksichtigt werden.