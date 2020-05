Elterngeld, mehr Rente und Krankschreibung: Das ist neu im Juni

Junge Familien sollen in der Zeit der Corona-Pandemie unterstützt werden. Sie sollen keine negativen Auswirkungen auf das Elterngeld spüren. Für die Berechnung wird normalerweise das Nettoeinkommen der vergangenen 12 Monate zugrunde gelegt. Neu ist, dass Monate in denen aufgrund des Coronavirus plötzlich Kurzarbeitergeld oder Arbeitslosengeld bezogen wurde, nicht mit angerechnet werden. Diese Regelung gilt bis Ende des Jahres. Eltern, die in systemrelevanten Berufen arbeiten bekommen auch einen Vorteil: Sie können die Elternzeit auch nach dem 14. Lebensmonat des Kindes nehmen und somit etwas nach hinten schieben.