Das ist neu ab April 2021

Die Bundesregierung will Familien bei der Adoption von Kindern mehr unterstützen. Das Adoptionshilfe-Gesetz, welches zum 01. April 2021 in Kraft tritt, bringt viele Verbesserungen: Ein Rechtsanspruch auf eine nachgehende Begleitung aller Beteiligten wird eingeführt. Damit werden Adoptiv- und Herkunftsfamilien künftig auch nach Adoptionsbeschluss beraten und unterstützt. Auch der offene Umgang mit Adoptionen soll gefördert werden. Sofern alle Beteiligten einverstanden sind, soll ein regelmäßiger Kontakt mit den Herkunftsfamilien ermöglicht werden. Das kann wiederum eine stabile Persönlichkeit der betroffenen Kinder fördern. Unbegleitete Auslandsadoptionen werden untersagt:

Kinder und Jugendliche sind im Internet vielen Gefahren ausgesetzt. Der Bundesrat stimmte einem neuen Gesetz zu, dass sie besser schützen soll. Dabei geht es konkret um Mobbing, Belästigungen und finanzieller Abzocke in Online-Spielen. Die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien soll zu einer Bundeszentrale für Kinder- und Jugendmedienschutz ausgebaut werden. Große Plattformen wie Facebook, Instagram, Youtube, Spiele-Plattformen und Messenger-Dienste wie WhatsApp sind von dem Gesetz betroffen. Plattformen mit mehr als einer Million Nutzer in Deutschland werden dazu verpflichtet, Kinder vor Kostenfallen oder der Ansprache durch Fremde zu schützen, indem sie Voreinstellungen vornehmen.

Transfette sind ungesättigte Fettsäuren, die chemisch verändert werden. So kann aus flüssigen Ölen z.B. Margarine hergestellt werden. Aber auch frittierte Kartoffelprodukte und Fertiggerichte können Transfette enthalten. Die Aufnahme von Transfettsäuren sollte so gering wie möglich sein, um Gesundheitsrisiken zu vermeiden. Die Europäische Kommission hat eine Obergrenze für die Verwendung von industriell hergestellten Transfetten in Lebensmitteln beschlossen, welche am 02. April 2021 in Kraft treten soll.