Wegen Mega-Erfolg: Rammstein-Renter produzieren neuen Klick-Hit

Für einen Moment war Ergotherapeutin Silvia Bartnik (56) aus Erxleben im nördlichen Sachsen-Anhalt sprachlos: Sekündlich steigt der Zähler unter ihrem Youtube-Video an, nachdem MDR JUMP über das Video berichtet hatte. Zu sehen sind Bewohner eines Altenheimes in Erxleben, die zum Rammstein-Song "Ich will" tanzen. Innerhalb weniger Tage haben rund 20.000 Menschen den Film angeklickt. Im MDR JUMP-Interview erzählt Ergotherapeutin Silvia Bartnik: