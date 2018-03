Vor 35 Jahren Nena und ihre "99 Luftballons"

Nena ist die Stimme und das Gesicht zum Welt-Hit. Tatsächlich kam aber Band-Gitarrist Carlo Karges auf die Idee zum Liedtext: Bei einem Konzert in West-Berlin sah er, wie viele bunte Ballons in den Himmel aufsteigen. Karges fragte sich, was wohl passieren würde, wenn die Ballons über die Grenze nach Ost-Berlin treiben. Die Melodie hat dann der Keyboarder der Band, Uwe Fahrenkrog-Petersen, geschrieben.