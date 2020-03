99 Geburtstagsballons - Nena wird 60

An Kinderfreuden mangelte es ihr in den folgenden Jahren zum Glück nicht. Vier weitere Kinder und drei Enkelkinder bereichern heute ihre Familie. Ihr Zuneigung zu den Kleinsten unserer Gesellschaft packte Nena ab den Neunzigern in Kinderalben und nach der Jahrtausendwende auch in Kinderbücher. 2007 eröffnete Nena zudem die von ihr mitinitiierte „Neue Schule Hamburg“. Es ist die erste deutsche Schule, die nach dem Sudbury-Modell arbeitet. Jeder Schüler kann hier selbst entscheiden, was, wann, wie und mit wem er lernt. Außerdem ermutigte Nena Kinder zum Singen, als Jurymitglied in den Castingshows „Dein Song“ (KiKa) und „The Voice Kids“ (Pro7).