"Pet Shop Boy" Neil Tennant wird 65

Bildrechte: Joseph Sinclair

Neil Tennant und sein Partner Chris Lowe sind eine echte Ausnahme im Musikgeschäft: Sie reden öffentlich kaum über Privates, über Streit, über ihr Liebesleben. All das finde sich doch in ihren Liedern, sagte Neil Tennant einmal. Immerhin bestätigte er in den 90ern, dass er schwul sei. Die Pet Shop Boys setzten sich in ihrer Musik immer für die Rechte Homosexueller ein. Das für ihre Verhältnisse eher traurige Album "Behaviour" erzählt unter anderem von der Stimmung in der schwulen Community ab in den Zeiten, als es noch keine Aids-Medikamente gab. Mit "Go West" coverten sie eine Hymne der Schwulen und Lesbenbewegung.