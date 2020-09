Negativzinsen: Über hundert Banken kassieren inzwischen auch bei normalen Konten

"Nur für wirklich hohe Summen", "Das bleibt die Ausnahme" oder "Können wir uns aktuell nicht vorstellen": Das hörten Kunden von ihren Banken und Sparkassen im letzten Jahr. Damals führten die ersten Finanzinstitute auch für private Konten Negativzinsen ein. Das heißt: Kunden müssen Zinsen an die Banken zahlen, früher war es anders herum. Inzwischen machen schon über hundert Banken mit. Bei ihnen werden also die Guthaben kleiner, die Kunden auf dem Girokonto oder auf dem Tagesgeldkonto liegen haben. Verbraucherschützer halten Negativzinsen für unzulässig und klagen dagegen vor Gericht.

Einfach die Allgemeinen Geschäftsbedingungen ändern, die Zinsen unter Null senken und den Kunden per Mail oder Brief informieren: Das geht also nicht, sagt Andrea Heyer, Finanzexpertin von der Verbraucherzentrale Sachsen. Versuche die Bank doch so etwas, sollten Kunden sofort schriftlich widersprechen.