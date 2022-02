Nach Tod zweier Nashörner im Erfurter Zoo: Todesursache von Marcita ermittelt

Nach dem plötzlichen Tod der Nashörner Tayo und Marcita im Zoo Erfurt Anfang Februar steht nun die Todesursache von Mama Marcita fest. Laut Zoodirektion ist die Nashhornkuh offenbar an einer Lungenentzündung gestorben. Außerdem konnten bei der Obduktion eine Entzündung des Brustfells sowie ein Bauchhöhlenerguss und kleine Blutungen am Herzen festgestellt werden. Die Lungenentzündung sei allerdings die Todesursache gewesen.

Woher die Krankheitserreger gekommen sind, wird aktuell noch ermittelt. Noch am Nachmittag ihres Todestages wurde dem Nashhorn-Weibchen Blut zur Probe entnommen und zeigte nur geringe Entzündungswerte auf. Die Erreger müssen sich also innerhalb kürzester Zeit über die Blutbahnen verbreitet haben. Die Todesursache des kleinen Nashornbullen Tayo wird weiterhin ermittelt, ebenso, ob die beiden Tode in Verbindung miteinander stehen.