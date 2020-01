Sido kämpft gegen Nasenspraysucht

Das Nasenspray ist in den Apotheken in Deutschland das am häufigsten verkaufte Medikament. "Das Abhängigkeitspotenzial ist enorm hoch und Männer sind häufiger betroffen als Frauen", erklärt HNO-Ärztin Dr. Silke Burkert aus Halle. Das Thema sein in ihrer Praxis ein Dauerbrenner, gerade bei jungen Menschen.