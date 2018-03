Sucht So wirst du deine Abhängigkeit nach Nasenspray wieder los

Allerdings sollte man ein Nasenspray nicht länger als maximal eine Woche am Stück einnehmen, sofern es vom Arzt nicht anders verordnet wurde. So steht es auch im Beipackzettel.

Wenn die Erkältung dann nicht besser geworden ist, sollte man seinen Arzt fragen. Und wenn die Erkältung weg oder am Abklingen ist, sollte man aufhören das Nasenspray zu nehmen. Wie bei anderen Medikamenten auch, sollte man Nasenspray nur nutzen, wenn man auch wirklich erkrankt ist. Denn die Gefahr ist, dass das Nasenspray süchtig macht.