So will die Nasa unsere Erde in letzter Sekunde vor Asteroiden retten

Der Killer ist irgendwo da draußen. Ganz sicher. Die Rede ist von einem riesigen Asteroiden, der das Leben auf der Erde schwer in Mitleidenschaft ziehen wird – und zwar, weil er auf unserem Planeten einschlagen wird. Das hat es immer wieder in der Erdgeschichte gegeben. So krachte vor etwa 14,5 Millionen Jahren ein Brocken ins heutige Baden-Württemberg und riss einen 25 Kilometer weiten Krater. Und noch viel, viel dramatischer war ein Einschlag im Ozean vor Mittelamerika vor rund 65 Millionen Jahren. Dieses Ereignis trug entscheidend zum Aussterben der Dinosaurier bei.

Forschende haben herausgefunden, dass etwa alle 27 Millionen Jahre ein Artensterben auf der Erde stattfindet, bei dem der Einschlag eines Asteroiden eine wichtige Rolle spielt. Lange Rede, kurzer Sinn – da will man nicht dabei sein! Und während die Dinosaurier logischerweise schutzlos und mit großer Sicherheit nichtsahnend der Gefahr gegenüberstanden, sind wir Menschen da besser dran. Denn im Prinzip ist es uns möglich, uns vor den Gefahren eines Asteroiden zu retten.

Viele Ideen für die Ablenkung

„Wenn es ein kleiner Asteroid wäre, sagen wir von der Größe eines Fußballstadions, der mit einer moderaten Geschwindigkeit fliegt, wäre Ablenkung die einfachste Idee“, so Nasa-Forschungsdirektor Thomas Zurbuchen.

Bildrechte: IMAGO / Science Photo Library Um einen großen Asteroiden abzuwehren, gibt es viele Ideen. Eine wäre, den Asteroiden zu spalten, etwa durch eine Explosion mit einer Bombe. Aber das hat noch nie jemand praktisch versucht.

Einen wichtigen Test unternimmt die US-Weltraumbehörde Nasa nun in diesem Herbst: Sie will die etwa kühlschrankgroße Sonde „Dart“ gezielt mit dem kleinen Asteroiden Dimorphos zusammenstoßen lassen.

Nur damit jetzt keiner Angst bekommt: Der Himmelskörper ist völlig ungefährlich für uns. Man will nur sehen, wie stark der Einschlag der Sonde den Asteroiden vom Kurs abkommen lässt. Der Gedanke dabei: Wenn solche Manöver im Fall der Fälle gezielt ausgeführt werden, ließe sich ein Asteroid auf Kollisionskurs mit der Erde gezielt ablenken. Jetzt geht es nur darum, das Verfahren zu testen. Der Witz dabei: Wenn man das nur lange genug vorher macht, reicht auch schon ein kleiner Schubs, damit der Asteroid an unserer Erde vorbei und weiter hinaus ins All fliegt.

Vielleicht haben wir ein gefährliches Exemplar auch nur noch nicht gefunden

Dafür muss man den betreffenden Asteroiden lange genug vorher entdeckt haben. Mehr als 28.000 solcher Himmelskörper in der Nähe der Erde kennen Astronomen. Und zumindest kein größerer dieser Körper wird uns auf absehbare Zeit zu nahekommen. Für die nächsten 100 Jahre sind wir demnach sicher. Aber zumindest die theoretische Chance besteht, dass wir den betreffenden Brocken bisher einfach noch nicht gefunden haben.

Für den Fall, dass ein Asteroid möglichst schnell von einem Zusammenstoß mit der Erde abgehalten werden muss, entwickelt die Nasa gerade ganz neue Technik. Diese soll einen anfliegenden Brocken noch Stunden vor dem Einschlag pulverisieren können.

So wird ein Asteroid zerschlagen

Das System „Pi – Terminal Defense for Humanity“ basiert auf einen Vorschlag des Forschers Philip Lubin von der University of California in Santa Barbara. Dabei würden gleich eine ganze Reihe größerer Stangen auf den Asteroiden abgefeuert, jede etwa 100 Kilogramm schwer. Damit die Sache genügend Durchschlagkraft entwickelt, sollen die Stangen in zehn Gruppen à zehn Stück verschossen werden. Man kann sich das ein bisschen so vorstellen, wie die Kugeln in einer Schrotflinte. Eine einzelne davon ist nicht besonders wirkungsvoll, aber die Masse macht’s.

Um Zeit zu gewinnen, würde das System entweder in einer Wartestellung rund um den Mond fliegen, oder aber gleich auf der Oberfläche des Erdtrabanten installiert sein. Einmal durch Infrarot- und optische Sensoren vorgewarnt, könnte es dann innerhalb von ein paar Minuten aktiv werden.

Je größer der anfliegende Asteroid, desto länger ist allerdings auch hier die nötige Vorwarnzeit. Nach Lubins Berechnungen könnte ein 100 Meter großer Asteroid einen Tag vor dem Einschlag noch zerstört werden, ein halb so großer Brocken sogar nur fünf Stunden vor Impakt. „Im Vergleich zu anderen Szenarien der Bedrohungsreduzierung stellt dieser Ansatz ein äußerst kosteneffizientes, testbares und einsatzfähiges Konzept mit einem logischen Entwicklungs- und Testplan dar“, heißt es bei der Nasa.

Erst zwei Stunden vor Einschlag entdeckt

Kleinere Asteroiden werden allerdings bis heute bestenfalls kurz vor dem Einschlag auf der Erde entdeckt, so etwa Mitte März. Da fanden Experten der ungarischen Sternwarte Piszkéstető den kleinen Asteroiden 2022 EB5 – und schon zwei Stunden später trat dieser in die Erdatmosphäre ein. Über dem Arktischen Ozean, südwestlich von der norwegischen Insel Jan Mayen, zerbrach der Himmelskörper und die Trümmer fielen ins Meer.

„Kleine Asteroiden wie 2022 EB5 sind zahlreich und treffen die Erdatmosphäre relativ häufig“, so Nasa-Experte Paul Chodas. „Aber weil sie bis wenige Stunden vor ihrem Auftreffen sehr lichtschwach sind, werden sie nur selten noch im All entdeckt.“ In Zukunft helfen sollen auch neue Teleskope. Eines von ihnen heißt „Flyeye“ und entsteht gerade auf der italienischen Insel Sizilien.