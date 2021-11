Die Qual der Wahl: Welcher Name ist gut für mein Kind?

Gabriele Rodríguez ist Namensforscherin und arbeitet in der weltweit anerkannten Namensberatungsstelle der Uni Leipzig. Sie gibt in unserem Elternabend-Podcast Tipps, worauf Eltern bei der Namensvergabe der Sprösslinge achten sollten und erklärt, wie sich Namen im Laufe der Jahre verändert haben.

In Deutschland muss jeder Name, der einem Kind gegeben werden soll, vom Standesamt geprüft und freigegeben werden. Das klingt erst mal sehr streng. Im weltweiten Vergleich ist es das auch. Nur Länder wie Österreich oder die Schweiz sind noch etwas strenger. In englischsprachigen Ländern, zum Beispiel den USA, ist was Vornamen angeht eigentlich alles möglich. Dieser Einfluss schwappt auch langsam zu uns nach Deutschland über, erklärt Namensforscherin Rodríguez: