MDR JUMP-Hörerfrage: Wie heißen Eure Kinder und warum habt Ihr Euch für diese Namen entschieden?

Eltern und werdende Mamas und Papas wissen, wie schwierig die Suche nach dem richtigen Vornamen sein kann. Immerhin müssen dabei einige wichtige Vorgaben erfüllt sein: Es soll ein schöner Name sein, der beiden gefällt. Er muss zum Nachnamen passen. Er muss zum Kind passen. Es soll kein Name sein, der später zu seltsamen Spitznamen "verunstaltet" werden kann. Der Name darf möglichst kein "Sammelbegriff" sein: Einmal Kind rufen und alle anderen Kleinen mit dem gleichen Namen schauen auch hoch!