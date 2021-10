Nacktwanderungen: Eins mit der Natur

Seit dem Corona-Jahr 2020 sind Wanderungen noch beliebter als zuvor. Wenn der Urlaub ans Mittelmeer ausfällt, packt man eben den Rucksack und erkundet die eigene Region auf zwei Füßen. Doch was, wenn es beim gepackten Rucksack mit Proviant und Wasser bleibt? Was, wenn man die Klamotten einfach zu Hause lässt?

Was Nacktwandern ist, muss man wahrscheinlich nicht erklären. Wir machen es trotzdem! Wie beim Nacktbaden geht es allein darum, keine Kleidung zu tragen. Allein die Schuhe und der Rucksack mit Verpflegung dürfen mit. Manche sind so engagiert, dass sie sogar das Schuhwerk weglassen und barfuß loslaufen. Die Kleidung, die für die An-und Abreise benötigt wird, bleibt gut verstaut und soll nur in Notfällen benutzt werden. Der Journalist Marc Engelhardt hat auf diese Weise eine ganze Weltreise gemacht! In seinem Buch "Ich bin dann mal nackt" beschreibt er die Faszination des Nacktseins auf der ganzen Welt.

Die Idee zur nackten Weltreise kam mir spontan beim Schwimmen in einem Waldsee in Mecklenburg. Ich hatte keine Badehose dabei, also bin ich nackt ins Wasser gestiegen. Ich spürte die Sonne auf der Haut und das Wasser perlte von mir runter. Es war herrlich! Und da fragte ich mich: Wie ist das mit dem Nacktsein eigentlich in anderen Ländern? Das wollte ich herausfinden. Es war also Neugierde, nicht Exhibitionismus, die mich getrieben hat.

Wenn die Klamotten nicht zwicken, reiben oder zum Schwitzen bringen, dann kann man sich intensiver auf die Natur einlassen. Der Wind auf der Haut und das Gefühl von Freiheit - das macht das Nacktwandern aus. Doch Vorsicht: So wie man die Sonne auf der Haut spürt, spürt man auch die Krabbeltiere unter den Füßen und die Mückenstiche am Bein, oder an Stellen, an die sie normalerweise nicht rankommen. Bei Wanderungen in den Sommermonaten sind Insekten- und Zeckenschutzsprays ganz besonders wichtig. Aber auch die Sonnencreme sollte man nicht vergessen. Unbekleidet zu wandern ist in Deutschland grundsätzlich nicht verboten. Es sollten jedoch genehmigte Nacktwanderwege oder eine abgelegene Gegend ohne viele Menschen aufgesucht werden. Ansonsten könnte man sich eine Anzeige wegen Belästigung der Allgemeinheit einhandeln.