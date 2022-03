Seltenes Tulu-Baby: Mischung aus Dromedar und Kamel in Starkenberg geboren

Neben dem weißen Fell ist noch etwas besonders am Tulu-Hengst. Der Kleine springe frech und munter herum, sei sehr menschenbezogen, so Weisheit. "Er gibt mir beim Füttern auch immer einen Guten-Morgen-Kuss.", so der Leiter des Parks. So herzlich sei bisher noch kein Kameljunges gewesen, da habe das Tulu "wohl die geballte Liebe vom Dromedar und vom Kamel mit auf den Lebensweg bekommen."