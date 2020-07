ISS, Jupiter und Saturn: Den Sternenhimmel im Sommer beobachten

Die Trägerrakete der chinesischen Mars-Mission. Bildrechte: dpa

Der Mars ist im Moment ja topaktuell. Vor wenigen Tagen sind schon zwei unbemannte Raumfahrtmissionen gestartet. Eine aus Arabien, die andere aus China. Und Ende Juli startet eine amerikanische Raumsonde, die auf dem Mars landen soll. Da ist also richtig was los. Und ich finde das immer schön, wenn so viel passiert in der Raumfahrt und man kann sich die Himmelsobjekte, um die es geht, selbst auch am Himmel anschauen.