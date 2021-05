So wichtig ist die Bindung zu unserer Mutter

Es ist ja so: Seine Freunde kann man sich aussuchen, seine Eltern aber nicht. Oder wie der Psychologe Paul Watzlawick einmal sagte: „Man kann in der Wahl seiner Eltern nicht vorsichtig genug sein.“ Dabei bestimmen die Eltern in unserer Kindheit extrem stark mit, wie es uns als Erwachsenen geht. Vor allem negative Bindungserfahrungen in unseren ersten Lebensjahren werden wir nicht mehr wirklich los.