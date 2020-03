Coronavirus legt die Musikwelt lahm - MDR JUMP Stars melden sich zu Wort

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

„Wir arbeiten mit Hochdruck an Nachholterminen für alle Veranstaltungen“, schreibt Max Giesinger. Johannes Oerding meldet sich per Videobotschaft und wünscht allen Betroffenen viel Kraft und bedankt sich bei allen Helfern in dieser Krise. Nach wie vor seien aber bis auf weiteres alle seine Konzerte bis Mitte April abgesagt. Auch internationale Musiker gehen auf Nummer sicher. So sagte Mariah Carey bereits Anfang März ihre Konzerte ab. Sowie Popstar Miley Cyrus, die in Australien ein Benefizkonzert für die Betroffenen der Buschfeuer geben wollte.