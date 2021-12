2021: Das Jahr der Comebacks und der Mega-Hits

Jedes Jahr werden in den verschiedensten Kategorien Weltrekorde aufgestellt. So sind auch in diesem Jahr zahlreiche Musiker und Musikerinnen weiter gekommen als alle anderen vor ihnen. Mit ihrer neuen Single "Positions" knackt Sängerin Ariana Grande einen nie da gewesenen Rekord. Als erste und einzige Künstlerin ist es ihr gelungen, mit insgesamt fünf Singles auf Platz 1 der Billboard Hot 100 einzusteigen. Sie ist auch die Sängerin mit den meisten Followern auf der Plattform Instagram. Der Song "Old Town Road" von Lil Nas X und Billy Ray Cyrus erreichte in den USA das 14-fache Platin. Damit ist er der höchste zertifizierte Song, der jemals von der Recording Industry Association of America (RIAA) zertifiziert wurde. Zwei Sängerinnen stellten währenddessen Rekorde bei einer Preisverleihung auf.