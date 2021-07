Diese Museen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen sind perfekt für einen Ferienausflug

Es muss nicht immer das Hygienemuseum in Dresden oder das Staatliche Museum für Archäologie in Chemnitz sein. Sachsen hat auch außerhalb der großen Städte viele schöne und skurrile Museen zu bieten.

Über 10.000 Ausstellungsstücke finden sich in dem Museum, die alle was mit Suppe zu tun haben und den Weg vom Arme-Leute-Essen zum leckeren Lifestyle-Food erzählen. Viele Besucher erkennen dort auch Küchengeräte von zu Haus wieder, erzählt Jahn: "Einige sagen dann, 'Ach, das ist ja wie bei Mutti' oder 'Ah ja, das haben wir neulich erst alles weggeworfen'."

Zu sehen gibt es trotzdem einiges. Neben den sächsischen Regionalbahnen, wie etwa der Kirnitzschtalbahn gibt es auch Modelle einer Wildwest-Strecke oder der Moritzburg. Wer will kann sogar in der dazugehörigen Pension die Nacht verbringen. Für Kinder gibt es außerdem einen Abenteuerspielplatz und verschiedene Geschicklichkeitsspiele.

Man kann sich durchaus schöneres vorstellen, als in den Sommerferien zum Zahnarzt zu müssen. Ein Besuch im Dentalhistorischen Museum in Zschadraß, einem Ortsteil von Colditz, kann dagegen ziemlich spannend sein.

Das Museum ist aber nicht nur für Freunde der morbiden Lust am Schmerz, sondern auch was für Kinder. Die bekommen nicht nur gezeigt, wie furchterregend ein Zahnarztbesuch früher war, sondern auch, wie wichtig Zähneputzen ist und dass ein Besuch beim Zahnarzt heute gar nicht mehr schlimm ist. "Hier werden Ängste genommen", sagt Museumschef Haesler.

Wie haben die Menschen in der Steinzeit gewohnt, welche Werkzeuge haben wie benutzt und was haben sie gegessen? Diesen Fragen kann man im Steinzeitdorf Randau nachgehen. Dort steht das älteste Haus Mitteldeutschlands. Sage und schreibe 7.500 Jahre ist das Haus alt.

Dieses jungsteinzeitliche Pfostenhaus ist Mittelpunkt eines Freilichtmuseums, in dem sich nicht nur besichtigen lässt, was in der Gegend alles im Boden gefunden wurde, sondern auch, wie hart das Alltagsleben in der Steinzeit so war. So musste etwa täglich ein Wassereimer voll Korn gemahlen werden, um das Dorf satt zu kriegen, erzählt Hans-Christian Solka vom Steinzeitdorf Randau: