Maskenpflicht: Wo gilt sie und welche Bußgelder gibt es?

Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus steigt in Deutschland an. Deshalb bleibt die Bedeckung von Mund und Nase auch bei uns in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen der Alltag. Generell gilt: In Geschäften und in öffentlichen Verkehrsmitteln müssen wir einen Mund-Nase-Schutz tragen. In jedem Bundesland gibt es weitere spezielle Regelungen. So sind in Sachsen zum Beispiel Fitnessstudios und Arztpraxen komplett ausgeschlossen. Dort müssen also keine Masken getragen werden, es sei denn der Inhaber schreibt es selbst vor.

Diskussion um Maskenpflicht an Schulen

In wenigen Tagen startet in Mitteldeutschland das neue Schuljahr. Deshalb ist auch eine Debatte über eine Maskenpflicht im Unterricht entfacht. In Sachsen wird das derzeit komplett ausgeschlossen, während in Sachsen-Anhalt über eine Maskenpflicht für zwei Wochen diskutiert wird. Im Schulgebäude aber nicht im Unterricht soll es in Thüringen eine Maskenpflicht geben.

Bei Verstoß: Wo wird ein Bußgeld fällig?