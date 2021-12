Multitasking – effektiv oder Mythos?

Multitasking – schon allein dieses Wort! Wir Menschen sind doch denkende und fühlende Wesen keine Computer, die einzelne Jobs mehr oder weniger parallel abarbeiten. Natürlich bedeutet das trotzdem, dass auch wir mehrere Dinge gleichzeitig können. Jetzt vor Weihnachten können wir zum Beispiel zur selben Zeit Plätzchen futtern, das Aroma des warmen Tees in der Tasse vor uns spüren und im Radio „Last Christmas“ hören. Und vielleicht können wir sogar noch mit Schatzi ein mehr oder weniger sinnvolles Gespräch führen.

Wirklich aufmerksam bei der Sache können wir freilich nicht wirklich bei allen dieser Aufgaben sein. Wer zum Bespiel mehr auf den Refrain von George Michael bei uns im Programm hört, vielleicht gleichzeitig noch an das zugehörige Video der Schneeballschlacht in den Schweizer Alpen denkt, der macht vermutlich im Gespräch dann keine gute Figur mehr, wirkt abwesend oder kriegt gar nicht mit, wenn er oder sie direkt angesprochen wird.

Der wissenschaftliche Befund ist ziemlich klar

Dass man weder auf dem Rad noch im Auto während der Fahrt ein Mobiltelefon in die Hand nehmen darf, hat auch genau damit zu tun – wir können nur eine Sache richtig machen, ohne dass die anderen Aufgaben leiden. Oder? Schon im Jahr 2009 haben drei Forscher der US-amerikanischen Stanford University in einer Studie zeigen können, dass Multitasking tatsächlich zu geringeren Leistungen in einer ganzen Reihe von Aufgaben führt, bei denen es um Aufmerksamkeit und höhere geistige Leistungen geht. „Wer noch keine Aufmerksamkeitsstörung hat, der braucht nur heftig multitasken und trainiert sich damit eine an“, spottete der deutsche Hirnforscher Manfred Spitzer, der nicht an der Studie beteiligt war.

In Stanford hat man weiter an dem Thema geforscht und in einer Arbeit aus dem vergangenen Jahr dann zeigen können, dass Medien-Multitasking wohl tatsächlich schlecht für unser Gedächtnis und das Erinnerungsvermögen ist. Die Sache scheint die zu sein: Unser Gehirn ist das Ergebnis einer unfassbar langen Evolution – und wenn wir es nun seit einem winzig kurzen Augenblick ganz anderes nutzen als in der Zeit zuvor, indem wir gleichzeitig mehrere Dinge tun, die eigentlich unsere komplette Aufmerksamkeit bräuchten, dann überfordern wir es offenbar: Wir sind schneller gestresst, können nicht mehr richtig priorisieren und werden fehleranfälliger.

Die Anforderung nach Multitasking, das gibt’s ja nicht nur privat, sondern auch im Job: gleichzeitig telefonieren und am Computer etwas suchen, zum Beispiel. Ganz häufig passiert das bei Leuten im Homeoffice auch in Videokonferenzen: Da hört man den Kolleginnen und Kollegen einerseits zu und tippt andererseits zum Beispiel an einem Bericht zu einem ganz anderen Thema, der halt auch dringend fertig werden muss.

Doch Befragungen unter Erwerbstätigen zeigen, dass sich viele Beschäftigte durch Multitasking oder ständige Unterbrechungen ihrer Arbeit belastet fühlen. Und wenn man sich die oben erwähnten Studien ansieht, dann muss man davon ausgehen, dass sich nicht nur das subjektive Wohlbefinden durch die Mehrfachanforderungen verschlechtert, sondern auch die objektive Arbeitsleistung.

Was ist denn nun mit den Frauen?

Ein berühmter Multitasking-Mythos ist ja nun, dass Frauen das parallele Erledigen von Arbeiten besser beherrschen als Männer. Tatsache ist aber wohl, dass das nicht stimmt. Oder sagen wir es so: Frauen und Männer sind gleichermaßen schlecht. Das haben Versuche eines Psychologenteams um Patricia Hirsch von der RWTH Aachen zeigen können.

„Unser Gehirn ist im Grunde genommen für die Konzentration und Fokussierung auf wesentliche Aspekte spezialisiert“, kommentiert der Neuropsychologe Lutz Jäncke von der Universität Zürich. „Pro Sekunde prasseln auf unser Gehirn 11 Millionen Bit ein, also eine Unmenge an Information. Und davon können wir 11 – 60 Bit bewusst wahrnehmen.“

Deshalb müsse das Gehirn lernen zu filtern und störende von wichtigen Reizen zu unterscheiden – sonst schalte unser Denkorgan in einen ungünstigen Modus um: „Das heißt, wir werden stimulusgetrieben, reizgetrieben. Wir sind dann nicht mehr die Agenten für die Auswahl der Reize.“

Einen Unterschied zwischen Frauen und Männern gebe es da nicht: „Es gibt keinen genetischen, ultimativen Sinn dahinter, zu vermuten, dass die Homo-Sapiens-Frau vor 150 000 Jahren grundsätzlich besser für Multitasking vorprogrammiert worden sein soll als ein Mann. Das ist völlig unsinnig“, so der Forscher.