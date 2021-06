Mückenreicher Sommer: Breitet sich jetzt das West-Nil-Virus aus?

Auf der Terrasse, im Park oder - ganz schlimm - im Schlafzimmer: Mücken schwirren momentan überall auf der Suche nach Opfern herum. Der Mückenforscher Helge Kampen vom Friedrich-Loeffler-Institut befürchtet in den kommenden Wochen gar eine regelrechte Plage: "Im Moment sieht es für die Mücken sehr gut aus", sagte er. "Das Frühjahr war zwar sehr kalt, aber mit den warmen Temperaturen und hohen Niederschlägen seit Monatsbeginn scheint es jetzt loszugehen."

Die globale Erwärmung bringt aber auch neue Mückenarten nach Deutschland, die sich hier wohl fühlen. Dazu gehören auch die asiatische Tigermücke und die asiatische Buschmücke. Beide seien zwar wärmere Gefilde gewohnt, könnten sich aber auch an kältere Temperaturen anpassen.

Gerade die asiatische Tigermücke gilt als besonders gefährlich, weil sie verschiedene Viren übertragen kann, etwa das West-Nil-Virus. In Deutschland könnte das zum Problem werden. Zwar ist das West-Nil-Virus generell eher ungefährlich, in 80 Prozent der Fälle verläuft eine Infektion laut Robert-Koch-Institut ohne Symptome, knapp ein Fünftel der Infizierten hat grippeähnliche Symptome, allerdings kann es in seltenen Fällen auch zu schweren Verläufen kommen, die schlimmstenfalls tödlich enden können.