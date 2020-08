Wissenschaftlich bewiesen: Mücken stechen immer dieselben Menschen

Einige Menschen haben nach einem Sommerabend deutlich mehr Mückenstiche als andere. Was lange Zeit nur der Eindruck einiger stark Betroffener war, hat mittlerweile die Wissenschaft bestätigt. Auslöser für die Unterschiede ist die eigene Blutgruppe.

Mücken haben es vor allem auf Blutgruppe 0 abgesehen. Gefolgt wird das von Blutgruppe B. Am wenigsten gefährdet, einen Mückenstich zu bekommen, sind Menschen mit Blutgruppe A. Japanische Wissenschaftler haben das in einem Experiment herausgefunden. Dabei haben Menschen mit Blutgruppe 0 nahezu doppelt so viele Mückenstiche erhalten, wie Personen mit der Blutgruppe A.