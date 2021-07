Drohen Motorrad-Fahrverbote wegen Lärm?

Tausende Bikerinnen und Biker haben sich am Sonntag in Leipzig versammelt. Sie haben gegen drohende Fahrverbote demonstriert. Laut Polizei kamen an der Messe 3.500 Menschen zusammen und fuhren friedlich in Richtung Innenstadt . Mitorganisator Sven Leune erklärte, dass nicht durch alle Bikerinnen und Biker eine Lärmbelästigung entsteht:

Vor gut einem Jahr hatte der Bundesrat Maßnahmen zur Kontrolle von Motorradlärm zusammengetragen. Die Bundesländer wollen sich dafür einsetzen, dass es einen Lärm-Grenzwert für neue Motorräder gibt. Der soll mit 80 dB ungefähr so laut ausfallen wie ein laufender Rasenmäher oder ein vorbeifahrender Laster. Außerdem sollen Manipulationen am Auspuff, Luftfilter und Co. deutlich stärker bestraft werden. In besonderen „Konfliktfällen“ soll es auch Geschwindigkeitsbegrenzungen und zeitlich beschränkte Verkehrsverbote an Sonn- und Feiertagen geben. Motorräder mit Elektroantrieb sollen von den Regeln ausgenommen werden.