Verpflichtendes Sicherheitstraining für Motorradfahrer?

Die Zahlen zeigen relativ klar, dass das Märchen davon, dass in aller Regel irgendein Autofahrer zu blöd war und dem Motorradfahrer in den Weg gefahren ist, in vielen Fällen gar nicht stimmt.

Ganz im Gegenteil: Das größte Problem beim Motorradfahren ist der Fahrer selber, sagt Brockmann, der selbst seit Jahrzehnten Motorrad fährt. In rund der Hälfte der Unfälle verunglückt der Fahrer alleine, bei zwei Unfallbeteiligten trägt der Fahrer des Kraftrads in 70 Prozent der Fälle die Hauptschuld.

Was es ja schon häufig gibt, sind Trainings auf dem Platz. Da wird dann Perfektion geübt, Maschinenbeherrschung, mal durch Pylonengassen fahren, auch mal eine Notbremsung und so weiter.

Für die Studie hatte Brockmann über 2000 schwere Zweirad-Unfälle ausgewertet. Tödliche Verletzungen betreffen in über 90 Prozent der Fälle den Brustkorb oder den Kopf. Ein weiteres Unfallrisiko: Gruppenfahrten. 15 Prozent der schweren Unfälle würde in Gruppen stattfinden. Was hilft? Abstand halten - am besten so, dass eigentlich von einer Gruppe keine Rede mehr sein kann, so Brockmann.