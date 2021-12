Darauf könnt ihr euch 2022 in der MDR JUMP Morningshow freuen!

Im letzten Jahr wolltet ihr eine Nacht allein in der Bibliothek verbringen, ohne Anstehen alles im Freizeitpark fahren oder euch Partnerringe für die Hochzeit kaufen. Sarah und Lars aus konnten euch bei „Wünsch dir was“ diese und viele weitere Träume erfüllen. Und auch 2022 geht es weiter! Denn auch im neuen Jahr wollen wir wissen, was euch am Herzen liegt und wie wir dabei helfen können, eure innigsten Wünsche wahr werden zu lassen.