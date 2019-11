Moped-Führerschein dauerhaft mit 15 Jahren

Eigentlich ist es für Teenager aus Sachsen-Anhalt eine alte Kamelle: Moped fahren mit 15 Jahren. Denn die dürfen das, genau wie 15-jährige in Sachsen, Thüringen, Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg auch, schon seit 2013. Allerdings nur innerhalb eines Modellversuchs. Dieser Versuch wird Ende April 2020 beendet. Vor knapp zwei Wochen hat der Bundestag aber den Ländern erlaubt, zukünftig selbstständig entscheiden zu dürfen, das Mindestalter für einen Moped-Führerschein von 16 auf 15 Jahre zu senken. Grund dafür ist der Mobilitätsgewinn vor allem in ländlichen Regionen. Der Bundesrat muss dem Vorschlag noch zustimmen. Sollte das passieren, will das Land Sachsen-Anhalt den Beschluss umsetzen.