Mach dir selbst ein Bild vom Mond!

Hauptinhalt

09.07.2019 | 13:09 Uhr

Am 16. Juli gibt es die einzige partielle Mondfinsternis in diesem Jahr. Wir laden dich ein, das Ereignis gemeinsam mit uns in der Redaktion Wissen und Bildung zu erleben und dabei alles über Astrofotografie zu erfahren.