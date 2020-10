Mom Shaming: Tipps, die keine Frau braucht

Im Netz bekam Teigen in den folgenden Tagen viel Unterstützung – aber sie musste sich auch Kritik anhören. Und was für welche: Warum man solche intimen Momente auf Instagram teile, wurde da gefragt. Was so etwas im Netz zu suchen habe. Andere wiederum kritisierten, Teigen wolle wohl um jeden Preis auffallen – und so weiter.

Irgendwer meckert immer herum

Die tragische Episode und die Reaktion darauf im Netz illustrieren exemplarisch ein Phänomen, das viele von uns kennen: Experten bezeichnen es mit dem englischen Begriff „Mom Shaming“ – und vereinfacht gesagt heißt das: Egal, was eine Mutter tut, im Umgang mit ihrem Kind, in der Erziehung, da gibt es immer irgendwen, der etwas daran auszusetzen hat. Nie kann sie es diesen Kritikern rechtmachen. Dazu kommt: Gerade frischgebackene Mütter sind oft besonders verletzlich. Sie machen solche Angriffe dann echt fertig.

“Früher gab es eine relativ einheitliche Norm, wie Mütter sich zu verhalten haben”, erklärt die Psychologin Hedda Rühle aus Berlin das Problem. Heutzutage sei die Gesellschaft sehr individualisiert. „Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten und Ideen, wie Kinder zu erziehen sind, und jeder identifiziert sich mit seinem eigenen Konzept.” Alles, was von der eigenen Vorstellung der 'richtigen” Erziehung abweiche, so Rühle, werde daher als falsch eingeschätzt.

Ernste Folgen drohen

Oft machen sich sogar Mütter untereinander das Leben schwer. Weil man vermeintlich glaubt zu wissen, wie sich die jeweils andere zu verhalten hätte. Dabei braucht eigentlich niemand ungefragte Ratschläge, auch wenn sie tausend Mal gut gemeint sind.

„Mom Shaming“ kann ernste Folgen haben. Psychologin Rühle sagt, eine Vielzahl von psychosomatischen Störungen könne so ausgelöst werden, von Schlaflosigkeit über Verdauungsstörungen bis hin zur Depression.

Das hängt jedoch davon ab, wie oft und massiv die jeweilige Mutter angegriffen wird, wie nah einem die Menschen stehen, die das tun, und wie verletzlich man selbst ist.

Man müsse vorsichtig sein „irgendwelche andere Leute für irgendwas vorzuverurteilen“, das hat auch Sängerin Stefanie Kloß von der Band Silbermond im Gespräch mit MDR JUMP klargestellt. Zusammen mit Silbermond-Gitarrist Thomas Stolle hat sie seit April 2018 einen Sohn. Aber nur weil man eigene Erfahrungen hat, sollte man deswegen nicht anderen reinreden.

Besserer Ansatz: „Wer bin ich denn, dass ich mir ein Urteil erlaube?“

Kloß führt zur Erklärung dafür das Beispiel einer Frau mit einem schreienden Kind im Kinderwagen an. Man kann einfach nicht wissen, was da los ist – und deswegen auch keine Ratschläge erteilen:

Wer bin ich denn, dass ich mir ein Urteil erlaube? Vielleicht gibt es eine Vorgeschichte. Vielleicht macht das Kind gerade das schon seit fünf Stunden und die Mutter hat jetzt einfach mal gesagt: ‚Jetzt ist mal gut. Und jetzt musst Du mal kurz drei Minuten aushalten, weil ich tausend Sachen in der Hand habe und Dich nicht tragen kann.

Aber vielleicht nochmal kurz zu Insta und Co.: Zu sehen, wie sich andere Eltern im Netz darstellen – das kann einem durchaus ein paar Problem machen. Auch das weiß Stefanie Kloß: „Mich hat das irgendwann richtig fertig gemacht. Ich hatte so dann mein Bild im Spiegel und dann hatte ich so das von denen. Und dann dachte ich so: Was mache ich falsch.“ Dabei war die Antwort eigentlich ganz einfach: „Niemand macht irgendwas falsch“, so Kloß. „Jeder Tag ist neu, die Herausforderung, die richtige Entscheidung zu treffen.“

Selbst Mutter zu sein, das verändert übrigens auch die Perspektive auf die eigenen Eltern. Stefanie Kloß sagt, dass sie seit dem erst so richtig einordnen kann, was ihre Mutter für sie und ihre größere Schwester gerade in den Jahren nach der Wende geleistet habe – in einer sehr turbulenten Zeit: „Die hat es einfach durchgehalten und hat uns da durchgebracht. Da weiß man das heute noch mal ganz anders zu schätzen.“