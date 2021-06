Mitteldeutschland: Welche Lockerungen könnten kommen?

In Sachsen wird nun schon effektiv über die nächsten Schritte nachgedacht. Das Kabinett berät am Dienstag, den 8. Juni in Dresden über weitere Lockerungen in der Corona-Pandemie. Worauf können wir uns einstellen?

Testpflicht und Hotellerie

Vor allem Lockerungen bei der Testpflicht werden erwartet. Bei einer Inzidenz unter 35 sei die Testpflicht zum Großteil nicht mehr notwendig, sagte Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer in einer digitalen Corona-Konferenz im Ausblick auf den Sommer. Die Kontaktverfolgung soll aber bestehen bleiben.

Auch Maske und Mundschutz werden uns über den Sommer begleiten.

Hotels und Pensionen sollen dann schon bei einer Inzidenz unter 100 öffnen dürfen, derzeit liegt die Grenze bei 50. Kretschmer ist zuversichtlich, dass im Sommer ein "wirklich gutes Wirtschaftsleben" und viele Freiheiten möglich seien. Nach Angaben des Deutschen Industrie- und Handelskammertags erholen sich viele deutsche Unternehmen nur langsam von Folgen der Coronavirus-Pandemie. Laut einer Sonderauswertung der DIHK-Konjunkturumfrage in Gastronomie, Hotellerie und Freizeitwirtschaft steht fast jedes fünfte Unternehmen vor dem Aus. Die geplanten Lockerungen sollten sich auch in Thüringen und Sachsen-Anhalt in den kommenden Wochen ähnlich abzeichnen. Natürlich nur unter einigen Voraussetzungen.

Inzidenz und Impfung