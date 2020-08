Urlaub in Corona-Zeiten: Das sind eure Lieblingsziele und die Geschichten dahinter

Viele von euch sind dieses Jahr in Deutschland geblieben und an die Ostsee gefahren. Schlimm fandet ihr das in den seltensten Fällen. Stattdessen habt ihr die Zeit dort genossen. Und so überfüllt, wie es vielerorts aussah, scheint es dann doch nicht gewesen zu sein. Micha schreibt zum Beispiel in den Kommentaren über seinen Urlaub auf Fehmarn:

Es war einfach fantastisch und nicht so schlimm am Strand, wie manche einem weiß machen wollten.

Allerdings haben einige die Corona-Maßnahmen nicht ganz so ernst genommen. Jess war in Zingst und schrieb in den Kommentaren:

Ab den Abendstunden scheint es Corona nicht mehr zu geben. Ansonsten war es super.

Großes Thema war natürlich, wie der Schutz vor Corona funktioniert. Mancherorts scheint er fast gar keine Rolle gespielt zu haben, wie einige von euch schreiben. Andernorts wurde dagegen sehr auf die Einhaltung von Maskenpflicht und Co. geachtet. Diejenigen von euch, die es ins Ausland gezogen hat, waren ziemlich angetan. Ilona war zum Beispiel in Schweden, dass lange Zeit versucht hat, der Pandemie ganz ohne Einschränkungen Herr zu werden. Sie schreibt:

Hier wurden Corona-Regeln aufgestellt und eingehalten.

Besonders gut scheint es aber in Spanien funktioniert zu haben. Claudia hat Urlaub auf Teneriffa gemacht und schreibt:

Von den Hygienekonzepten in Spanien können sich manch andere eine Scheibe abschneiden.

Und eine andere Claudia, die auf Fuerteventura im Urlaub war schreibt sogar, dass die Hygienekonzepte um längen besser seien, als in Deutschland. Und auch Griechenland kommt in eurem Urteil gut weg. Daniela war in Parga und schreibt, dass die Situation dort besser im Griff ist, als in Deutschland. Lisa, die auf Rhodos war stellt fest:

Corona-Maßnahmen wurden eingehalten, wir fühlten uns sicher.

Neben Spanien und Griechenland waren viele von euch in Kroatien zum Urlaub und haben sich darüber gefreut, dass nicht so viel los war, wie sonst.

Urlaub in der Heimat

Viele von euch sind auch einfach in Deutschland geblieben. Statt an die Ostsee ging es dann in den Spreewald, in den Schwarzwald oder an den Arendsee. Ramona schreibt, dass sie eine kleine Rundreise durch Deutschland gemacht hat. Für sie war es ein entspannter und erholsamer Urlaub:

Nicht trotz, sondern wegen Corona. Wir konnten ohne Geschubse und Gedränge beliebte Sehenswürdigkeiten anschauen und Fotos ohne viel Menschen drauf machen.