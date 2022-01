Ratgeber: Wenn der Partner eine Macke hat

Er lässt seine Socken überall herumliegen, sie telefoniert stundenlang mit ihrer besten Freundin - die kleinen und größeren Macken des Partners können den Beziehungsalltag trüben. Am Anfang einer Partnerschaft können wir noch recht gut über die Fehler des oder der Liebsten hinwegsehen, später aber nerven die Macken. Das ist ganz normal, erklärt die Leipziger Familien- und Paarberaterin Martina Friedel im MDR JUMP-Gespräch:

Ich bin mir sicher, dass wir solche Macken von Anfang an nicht liebenswert finden, aber wir können im Zuge der Verliebtheit wesentlich besser darüber hinwegsehen. Das funktioniert nur eine gewisse Zeit. Je mehr wir uns kennenlernen und je mehr Zeit wir miteinander verbringen, umso mehr Möglichkeiten gibt es, dass wir immer wieder mit der Realität konfrontiert werden und dann wird aus dem Prinzen oder der Prinzessin eben doch der ganz normale Mensch. Und da gibt es dann halt auch so Sachen, die uns dann anfangen zu stören.

Es ist wichtig, die Schwierigkeiten anzusprechen und zwar rechtzeitig, bevor man völlig frustriert ist. Paarberaterin Friedel rät aber auch zu schauen, woher die Unzufriedenheit kommt. Also frage dich ruhig vor dem Gespräch mit deinem Partner: Warum stört mich die offene Zahnpastatube oder der Klodeckel so sehr? Vielleicht fühlst du dich nicht respektiert? Vielleicht legst du sehr viel Wert auf Ordnung?

Wichtig ist es, die Sache, die dich stört so anzusprechen, dass es nicht als Vorwurf bei deinem Partner ankommt. Mach deinem Gegenüber klar, dass dir die Sache wichtig ist. Im besten Fall kannst du eine Änderung bewirken, rechne aber auch damit, dass deine Botschaft nicht so ankommt, wie du sie meinst. Das funktioniert leider nicht immer, so die Expertin: