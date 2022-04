Übernimm die Hauptrolle und rette die Welt! – Interaktives Hörspiel „Mission to Mars“

Die Welt steht vor der Klimakatastrophe – und du kannst sie retten. In dem interaktiven Hörspiel „Mission to Mars“ könnt ihr direkt mitwirken, und den Lauf der Geschichte selbst mitbestimmen. Bei einer spannenden Weltraummission seid ihr gefragt: Kann die Forschungsreise noch ein Erfolg werden? Die Rettung der Erde hängt allein von euren Entscheidungen ab. Die Erzählerin ist immer an eurer Seite, verkörpert von Maria Koschny, der deutschen Synchronstimme von Jennifer Lawrence. Und vielleicht kommt euch auch eine andere Stimme ganz bekannt vor. Denn auch MDR JUMP-Nachrichtenredakteur Raik Steingasser ist bei der Mission mit dabei!