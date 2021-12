Mirco Nontschew: Management gibt Todesursache bekannt

Nachdem Nontschew am 3. Dezember tot in seiner Wohnung in Berlin aufgefunden wurde, hatte die Berliner Staatsanwaltschaft ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet. Behördensprecher Martin Steltner verkündete am Freitag auf Anfrage der dpa, dass man sich dazu „nicht weiter äußern“ könne. Doch seine Familie hatte über den langjährigen Manager Betram Riedel eine Woche nach dem Tod etwas anderes verkünden lassen.