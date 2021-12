Mirco Nontschew: Bestattung soll im engsten Familienkreis stattfinden

Am 3. Dezember war Nontschew tot in seiner Berliner Wohnung gefunden worden. Daraufhin wurde ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet, das bis vor Kurzem noch nicht abgeschlossen war, so die Berliner Staatsanwaltschaft auf Nachfrage von Bild . Die Bestattung nach einem solchen Verfahren kann aber erst dann stattfinden, wenn die Ermittlungen abgeschlossen sind und es einen Abschlussbericht gibt.

Zuletzt gehörte Nontschew, der in den Neunzigern in der Show „RTL Samstag Nacht“ bekannt wurde, zum Ensemble der Comedy-Show „LOL: Last One Laughing“. Nach seinem Tod war nicht klar, ob die dritte Staffel mit ihm überhaupt zu sehen sein wird. Doch laut Amazon soll die Staffel im Frühjahr 2022 für Zuschauer ausgestrahlt werden.