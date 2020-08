Milow: „Vielleicht liegt es in meiner DNA, dass ich nicht sehr alt werde!“

Der belgische Popstar Milow hat den Lockdown in seinem Zweitwohnsitz in Los Angeles verbracht. Mittlerweile ist er wieder in seiner Heimatstadt Antwerpen. Hier erreiche ich ihn auch gut gelaunt zum Videointelefonat. Es geht um seine neue Single „Whatever It Takes“, die wegen der Corona-Pandemie von ihm und seiner Band getrennt eingespielt wurde: in Berlin, Los Angeles und Antwerpen. Auch im Video konnte Milow nicht mitspielen. Stattdessen hat er sich eine gelbe Milow-Puppe bauen lassen. „Wir haben einen Mann in Bayern gefunden. Schneider ist sein Name, denke ich. Und der macht die Puppen für die Sesamstraße.“, erklärt der 39-Jährige. Tatsächlich könnte die Puppe im Video mit Ernie und Bert verwandt sein.