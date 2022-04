Gewinnspiel-Fake: Milka warnt vor Betrug

Ein vermeintlich täuschend echtes Bild von Milka inklusive Slogan von letztem Jahr, dazu ein kryptischer Link. So werden aktuell Nutzer auf Messenger-Diensten geködert. Nutzer sollen diesen Link anklicken. Die Gefahr, dass daraufhin Angreifer auf Smartphone oder Rechner zugreifen können, ist groß. Auch auf persönliche Daten wie Bilder oder Passwörter könnten Zugriff gewährt werden.

Die betroffene Firma warnt vor dieser Betrugsmasche. Auf der offiziellen Website heißt es: "Diese Aktionen sind nicht aus unserem Hause. Unsere Marke Milka steht mit diesen Gewinnspielen in keinem Zusammenhang."

Wer also in den nächsten Tagen einen Link mit besagter Nachricht erhält, sollte diese auf keinen Fall öffnen oder an Bekannte und Freunde weiterleiten.