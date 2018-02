Umweltschutz Schweden verbietet Mikroplastik

Duschgel, Shampoo, Lippenstift: Wer hätte gedacht, dass hier nicht nur die Verpackung aus Plastik besteht? Tatsächlich sind in vielen Pflegeprodukten kleinste Plastikpartikel enthalten – so klein, dass sie mit bloßem Auge nicht zu sehen sind. Und doch stehen sie im Verdacht, der Umwelt auf lange Sicht einen großen Schaden zuzufügen.

Deshalb hat Schweden beschlossen, Produkte, in denen das sogenannte Mikroplastik enthalten ist, in Zukunft zu verbieten. Ein Verkaufsverbot soll ab dem 1. Juli in Kraft treten. Endgültig aus den Regalen der Supermärkte und Drogerien verschwindet das Mikroplastik dann ab 2019.

Mikroplastik - Was ist das? Mikroplastik sind Kunststoffteile, die kleiner als fünf Milimeter sind. Sie sind fest und nicht löslich. Unterscheiden kann man zwei Arten: Mikroplastik, das bewusst hergestellt wurde (z.B. als Schleifpartikel in Peelings), und zufällig entstandenes Mikroplastik (Zerfall von Kunststoffprodukten).

Mikroplastik ist so klein, dass es mit bloßem Auge oft nicht zu erkennen ist. Bildrechte: Stephan Glinka / BUND

Bereits im Januar hatten Forscher vom Oldenburger Institut für Chemie und Biologiedes Meeres Mikroplastik im sogenannten "Fleur de Sel" nachgewiesen – einem handgeschöpften Salz. Laut Barbara Scholz-Böttcher vom Oldenburger Institut sei die Konzentration zwar gering, dennoch findet sie das Ergebnis beunruhigend: "Dass wir Mikroplastik in dem Naturprodukt Meersalz finden, zeigt, dass ein gesellschaftliches Umdenken zwingend notwendig ist." In der Vergangenheit hatten Forscher auch winzige Plastikteilchen in Fischen, Krebsen und in Speisesalz gefunden.